Vier sterren voor Netflix-hit Inside Man: Heerlijk onvoorspelbaar en geen moment saai

Glennis Grace aanwezig in rechtbank Amsterdam om straf te horen voor vechten in supermarkt

Zangeres Glennis Grace (44) hoort begin van de middag welke straf ze krijgt voor het veroorzaken van een vechtpartij in een supermarkt in Amsterdam, in februari van dit jaar. De zangeres is zelf bij de uitspraak aanwezig. Tegen haar werd twee weken geleden 200 uur werkstraf geëist plus één maand voorwaardelijk cel.

12:35