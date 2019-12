Vier keer genomineerd, maar Polanski ligt onder vuur bij Europese Oscars

De Europese Film Academie (EFA) wordt al wekenlang bestookt met verzoeken, vooral van Franse feministische filmmakers, om de nominaties voor J’accuse, een film over antisemitisme in het Franse leger aan het einde van de 19de eeuw, te schrappen. Aanleiding zijn recente beschuldigingen over seksueel wangedrag tegen de in Parijs wonende Polanski.



Een actrice, Valentine Monnier, heeft onlangs verklaard dat de Poolse cineast in 1975 verkrachtte toen zij achttien jaar oud was. Polanski (86 inmiddels) ontkent deze aantijging overigens ten stelligste.



De EFA heeft in een reactie laten weten pas na de uitreiking van vanavond te beslissen of het mogelijk is om Polanski als lid van de Europese Academie te schrappen, zoals de Academy of Motion of Picture Arts and Sciences, verantwoordelijk voor de Oscaruitreiking in Hollywood, eerder dit jaar deed. Polanski probeert dit via een rechtszaak te herstellen.