Videoland-editie De Verraders begin december te zien

In de nieuwe reeks, een zogenoemde Videoland-editie die Art Rooijakkers presenteert, doen twaalf (in plaats van achttien) kandidaten mee. Wie dat zijn, is nog niet duidelijk. Ook is er een nieuwe spelregel in het leven geroepen: deelnemers die in het vervolg ‘s nachts ‘vermoord’ worden door de verraders, kunnen tóch in het spel blijven. Daarnaast is de uitkomst van het spel iets anders: de uiteindelijke buit kan nooit meer worden verdeeld tussen Verraders en Getrouwen.