Victoria niet gevraagd voor reünie Spice Girls

'Huis van Caitlyn Jenner afgebrand in Malibu'

9 november Het huis van Caitlyn Jenner (69) is verloren gegaan bij de bosbranden in het zuiden van Californië. Dit meldt TMZ. Het huis, waar haar realityserie I Am Cait zich deels afspeelde, bevond zich op de top van een heuvel met uitzicht op het strand van Malibu.