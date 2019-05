Victoria Koblenko vindt heil in ketogeen dieet

Victoria Koblenko (38) is erover uit: ze gelooft niet in strenge diëten. Toch heeft de actrice, die twee jaar geleden in zes maanden tijd maar liefst 20 kilo kwijtraakte, wel haar heil gevonden in het zogenoemde ketogeen dieet, een gezonde levensstijl die Koblenko een ‘halleluja’ heeft opgeleverd.

Koblenko deed er naar eigen zeggen maanden over om zich in keto (weinig koolhydraten, wel eiwitten, vet en groente) in te lezen. ,,Ofwel intermittent fasting of IF. Dat is niet minder eten. Wel minder vaak eten. Ik probeer 14 a 16 uur per etmaal niet te eten. Minstens acht uur daarvan slaap ik, dus dat is makkelijk! Dit lijkt moeilijk, maar het moeilijkste is eigenlijk binnen acht uur die je eet zo kwalitatief mogelijk te eten zodat je later geen trek krijgt’', legt ze in een uitgebreide instagrampost uit.

De moeder van Kiy (3) is inmiddels gestopt met ‘intolerantie testjes’ en met het eten van producten die ontstekingsprocessen in haar lichaam aanwakkeren.

Volgens Koblenko brak begin dit jaar ‘de hel los’ toen ze in Grazia toegaf dat ze ooit voor een rol in een film in korte tijd 20 kilo was afgevallen. ,,Dat was best hard werken. Maar die tijd is voorbij, de winst is geboekt. Een jaar geleden begon voor mij het gewone leven weer. En ik merkte al snel: de sportschool is voor diehards, maar niet voor mij’’, vertelde ze tegen het vrouwenblad.

Daarover zegt de in Oekraïne geboren actrice nu: ,,Had ik een andere rol gehad, dan had ik het afvallen op een andere manier gedaan. Langzamer. Want ik geloof eigenlijk niet in diëten.’’

