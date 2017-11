Victoria Beckham geeft mensen op straat stijladvies voor 2 dollar

Gordon zet ongecensureerde naaktfoto van Tygo Gernandt op Instagram

18:45 Gordon (49) heeft vanmiddag geruime tijd een behoorlijk expliciete foto op Instagram gezet waarop hij te zien is met een volledig naakte Tygo Gernandt. De 43-jarige acteur zit volledig ontkleed en kletsnat op de vensterbank van een badkamer, terwijl Gordon op de voorgrond aanwezig is met een opgewonden blik in zijn ogen. Na kritiek op de foto monteerde de entertainer een uur later toch maar een sterretje over Tygo's geslacht.