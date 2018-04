Victor Mids tovert kijkcijfers sterren en Toppers weg

Het best bekeken alternatief voor Mindf*ck was te zien op RTL 4. Daar was de zangshow It Takes 2 te zien. Slechts 850.000 kijkers zagen hoe Eva Cleven de hoogste score van de avond noteerde met de uitvoering van No Air, samen met haar coach Romy Monteiro. Ook YouTube-ster Dionne Slagter, die na een moeilijke periode eindelijk vrij kan zingen op het podium, maakte weer indruk. Zij belandde op de tweede plek. Verrassend genoeg moest Robin Martens naar huis. De voormalig GTST-actrice eindigde met Marieke Elsinga en Mika van Leeuwen in de gevarenzone en kreeg de minste stemmen van het publiek.



Op SBS 6 stelde de Toppers teleur met hun talentenjacht Topper Gezocht. Met 339.000 kijkers zijn toch nog flink wat Arena's te vullen, maar de zender zal ongetwijfeld op de hogere kijkcijfers hebben gerekend. In het programma zoeken René Froger, Jeroen van der Boom, Gerard Joling en Jan Smit naar een vijfde topper, die tijdens hun concertreeks in de Johan Cruijff-Arena een medley mee mag zingen.



Al met al heerste NPO 1 op de zaterdagavond. Zowel het Achtuurjournaal als Mindf*ck scoorde 1,8 miljoen kijkers. Studio Sport Eredivisie was goed voor 1,6 miljoen voetballiefhebbers. Ook de Kwis (1,5 miljoen), Frans Bauer in Amerika (1,2 miljoen) en Kassa (1,1 miljoen) kwamen op de publieke zender boven de miljoen kijkers uit.



In de onderstaande video laat Victor Mids zien hoe je een cocktailworstje door je eigen huiskamer kan zien zweven.