Viaplay maakt serie over vuurwerkramp Enschede

Roombeek wordt een vierdelige dramaserie, maakt de dienst dinsdag bekend, die wordt geproduceerd door EndemolShine Scripted. ,,Roombeek is geïnspireerd op de talloze verhalen die de afgelopen 22 jaar in de media zijn verschenen over één van de grootste rampen in de recente Nederlandse geschiedenis”, zegt producent Gerd-Jan van Dalen van het productiehuis. ,,We belichten de ramp in Enschede vanuit een menselijk perspectief, door de strijd van oud-SE Fireworks directeur te volgen, en benadrukken de impact én de nasleep die de vuurwerkramp op veel mensen heeft gehad.”