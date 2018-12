‘Viagra-ring’ van Playboy-icoon brengt 20.000 euro op

Het sieraad was onderdeel van een lot ‘intiemere’ spullen uit de erfenis van de vorig jaar overleden tijdschriftenuitgever (91) die onder de hamer gingen. De ‘Viagra-ring’ van 14-karaat goud met onyx (mineraal) werd verkocht voor 22.400 dollar.



De vintage Underwood typemachine waarop Hefner in 1953 de kopij tikte voor zijn eerste Playboy bracht met 162.500 dollar (zo’n 143.000 euro) het meeste op. Zijn persoonlijke exemplaar van dat eerste nummer met op de cover Marilyn Monroe verwisselde voor 31.250 dollar (ruim 27.000 euro) van eigenaar.



De Playboy beleefde zijn beste tijd in de jaren zeventig. Het ‘erotische tijdschrift’ had toen 300 pagina’s en een oplage van bijna zeven miljoen exemplaren. De Nederlandse variant kwam in 1983 op de markt.



Het script van een aflevering van Saturday Night Live die Hefner in 1977 presenteerde, werd voor omgerekend ruim 2700 euro eigendom van de Amerikaanse acteur en komiek Jim Belushi.