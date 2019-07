Vervolg op IT zal bijna 3 uur duren

Regisseur Andy Muschietti had de film eerst nóg langer gemaakt. ,,Maar toen we ontdekten dat de ideale versie van onze film vier uur lang was, vonden we dat toch een beetje overdreven. Na heel wat knip- en plakwerk - waarbij we wel de essentie van het verhaal intact hebben gelaten - kwamen we uit op een prent die net geen drie uur duurt.” Genoeg snacks en drankjes mee naar de zaal nemen dus.



De ‘Loser Club’ is weer bijeen in de nieuwe rolprent in het bekende stadje Derry. Exact, daar was 27 jaar geleden de ontmoeting met Pennywise en werd hij verslagen. Maar wat blijkt nu? De demonische clown leeft nog en is teruggekeerd om in Derry een aantal kinderen te kidnappen en om het leven te brengen. Opnieuw staat de ‘Loser Club’ oog in oog met de huiveringwekkende horrorclown. De makers beloven bloedvergieten in de film en daarvan is in de trailer al een klein voorproefje te zien.



De trailer is inmiddels al bijna 41 miljoen keer bekeken op YouTube.