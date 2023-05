Vervolg And Just Like That... vanaf 22 juni te zien

Kim Cattrall, die met de rol van Samantha Jones bij de originele Sex and the City-cast hoort, is volgens de aankondiging wederom niet te zien in het nieuwe seizoen. In 2017 liet de actrice weten de rol van Samantha niet meer te willen spelen. Wel werd haar personage genoemd in het eerste seizoen.

Het eerste seizoen van And Just Like That... kwam in 2021 uit. De oorspronkelijke tv-serie Sex and the City was van 1998 tot 2004 te zien en liep zes seizoenen. Daarna werden er nog twee films gemaakt, die in 2008 en 2010 verschenen.