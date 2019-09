Verslaafd aan geweld: Elisabeth Moss mag radicaal zijn

Al vaker heeft Elisabeth Moss (37) beroepshalve voor de camera een schietwapen in haar handen gehad, maar voor haar rol in de misdaadfilm The Kitchen moest de actrice alles afleren wat zij tot nu toe ter voorbereiding had geleerd.



,,Ik kreeg de opdracht van de regisseur om net doen alsof ik voor het eerst een revolver in mijn handen had. Terwijl ik toch voor andere rollen heel veel oefening heb gehad. Zoals voor de serie Top of The Lake, waarin ik een rechercheur speel. Om overtuigend over te komen moest ik zelfs onder leiding van een wapenexpert een schietcursus volgen.”



Het contrast met haar rol in The Kitchen kan niet groter zijn. De titel van dit misdaaddrama verwijst naar de wijk Hell’s Kitchen in New York, waar in de jaren 70 Ierse gangsters actief zijn. Als de echtgenoten van drie huisvrouwen, allen weinig succesvol als misdadigers, achter de tralies verdwijnen nemen zij de teugels over en blijken het vak zelfs beter te beheersen.