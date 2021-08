Verrassing in Robinson! Rob Geus is terug en belooft: ‘Ik gooi geen eten weg’

Speelfilm De Veroorde­ling maakt opnieuw de tongen los over de Deventer Moordzaak

13:00 De Veroordeling, de langverwachte speelfilm over de Deventer Moordzaak, neemt duidelijk stelling: de ‘klusjesman’ is 100 procent onschuld aan de moord op de weduwe Wittenberg en Maurice de Hond is dé ‘bad guy’ van het hele proces. Die laatste staat al in de startblokken om, kort na de première maandag, terug te meppen.