Verrassing: baby voor prins Dennis en zijn vrouw Aminah

In het koninklijk paleis in Johor Bahru knipten familieleden tijdens de 'majlis berandam surai' om beurten een stukje haar af bij de zuigeling terwijl Dennis het kindje, dat op een blauw kussentje ligt, stevig in zijn armen hield. De plechtigheid is een Maleisische traditie en reden voor een familie om bijeen te komen. Ook sultan Ibrahim en kroonprins Ismail waren aanwezig net als verschillende regeringsfunctionarissen.

Het hof van het Maleisische sultanaat had nog niet eerder over de geboorte bericht. In de reacties op de foto's overheersten dan ook verrassing en werd gevraagd of het een jongen of meisje is en wanneer de baby is geboren. Op die vragen heeft het hof nog geen antwoord gegeven.

Toerbeurt

De ceremonie wordt meestal gehouden nadat de moeder weer in het openbaar mag verschijnen, hetgeen traditioneel zo'n veertig dagen na de geboorte is. Of prinses Aminah (33), die in augustus 2017 trouwde met de uit Lisse afkomstige Dennis Verbaas (30), dat ook aan heeft gehouden is niet bekend. Aminah was de afgelopen maanden geheel uit beeld verdwenen, terwijl Dennis, die na zijn huwelijk voluit Dennis Muhammad Abdullah is gaan heten, nog wel bij familiebijeenkomsten was te zien.