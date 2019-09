Verrassende wending in Making a Murderer-zaak

De man zou dat hebben gedaan in gesprek met de filmmakers die momenteel werken aan het vervolg, getiteld Convicting a Murderer. Regisseur Shawn Rech zegt dat hij en zijn team in de afgelopen twintig maanden “een enorme hoeveelheid informatie en bewijsmateriaal hebben gevonden dat ons naar de waarheid leidt”.

De bewuste gedetineerde, die door Rech niet bij naam wordt genoemd, kwam in het vizier van de documentairemakers door een brief die hij schreef over hoofdverdachte Steven Avery. ,,Hij zag nog meer aanwijzingen van de betrokkenheid van Avery bij de moord en nu we onze docu aan het afronden zijn, gaan we alles nog eens factchecken. Daarom belden we hem in de gevangenis en hij zei direct dat hij loog in de brief en dat hij zelf Teresa Halbach om het leven had gebracht", zegt Rech tegen Fox News. ,,Hij omschreef het als een tragisch ongeluk.”

De filmmaker heeft een tien minuten durende opname van het gesprek naar het openbaar ministerie gestuurd voor nader onderzoek, al zegt hij ook niet honderd procent overtuigd te zijn van de verklaring van de gedetineerde. ,,Hij heeft eerder gelogen en hij is een veroordeelde moordenaar, dus hij is misschien niet de meest geloofwaardige man in de wereld. Maar tegelijkertijd, hij heeft ook iemand vermoord in Wisconsin en hij liep vrij rond in de tijd dat Teresa van het leven werd beroofd.”

Het Openbaar Ministerie van Wisconsin zegt alle nieuwe informatie serieus te nemen, maar zegt ook dat ‘deze individu eerder een verklaring gaf die haaks staat op wat hij nu stelt’.

Erin geluisd

Mocht de bewuste gedetineerde de waarheid spreken gloort er voor hoofdverdachte Steven Avery en zijn neefje Brendan Dassey weer hoop op vrijlating. Het eerste seizoen van Making a Murderer maakte eind 2015 veel tongen los. De serie gaat over de bizarre zaak rond de in 2005 in Wisconsin vermoorde fotografe Teresa Halbach.

Avery zat eerder achttien jaar ten onrechte vast voor een verkrachting. Na zijn vrijlating begon hij een zaak tegen de politie. Avery en zijn advocaten suggereren dat de politie hem erin heeft geluisd. Mogelijk is hij nu voor de tweede keer ten onrechte veroordeeld. Dassey werd medeplichtig aan de moord bevonden. De verstandelijk beperkte jongen legde een bekentenis af toen hij werd verhoord zonder aanwezigheid van een advocaat of volwassene. Hij was zestien jaar toen dit gebeurde en begreep amper wat voor bekentenis hij aflegde.