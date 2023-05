Verrassend detail staatsbezoek België: koningspaar reist per trein af naar buurland

Volgens Dehandschutter is de eerste dag van het staatsbezoek traditioneel ‘de meest officiële’. ,,Met veel formele evenementen’’, legt hij uit. Filip en Mathilde ontvangen Willem-Alexander en Máxima op het koninklijk paleis, waarna het koningspaar ook premier Alexander De Croo zal ontmoeten. ‘s Avonds vindt een staatsbanket plaats op het kasteel van Laken. Het staatsbezoek eindigt donderdag 22 juni in Antwerpen.

Per trein

Bijzonder is het transportmiddel waarmee Willem-Alexander en Máxima naar België reizen. Ze komen namelijk aan per trein - er is immers een snelle treinverbinding tussen Den Haag en Brussel. Dat lijkt een logische beslissing, maar royals maken er niet vaak gebruik van. Bij het laatste Nederlandse staatsbezoek aan België, in 2006, nam koningin Beatrix nog het vliegtuig. Vooral in Nederland kwam daar veel kritiek op, om zo het traject van slechts 140 kilometer te overbruggen.

Tien jaar op de troon

Een leuke bijkomstigheid is dat beide koningen dit jaar tien jaar op de troon zullen zitten. Willem-Alexander vierde dat op 30 april. Belgische koning Filip gaat dat nog doen op 21 juli. Het staatsbezoek heeft niets te maken met de dubbele viering, maar het is een ‘mooi toeval’, melden paleisbronnen aan HLN .

