Verpleegkundige (52) overlijdt aan corona, prins William geschokt: ‘Ze was geliefd’

De Britse prins William heeft een eerbetoon gebracht aan de ‘zeer geliefde’ verpleegkundige Estrella Catalan, die is overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. De vrouw overleed op 52-jarige leeftijd in het ziekenhuis waar ze achttien jaar werkte.

,,Ik kan me voorstellen dat dit nieuws iedereen hard raakt, het spijt me om dit te horen. Ze was een geliefd lid van het medische team", zei William. ,,Mijn gedachten en die van mijn familie zijn bij iedereen die haar kende.”

De prins deelde zijn medeleven tijdens een online vergadering met mensen van de National Health Service (NHS). William sprak ook zijn steun uit voor het team waar Catalan deel van uitmaakte. Ann Radmore van de NHS noemde de opmerkingen van de prins ‘zeer gepast en behulpzaam’.

Huilend

Via crowdfunding is inmiddels circa 50.000 pond ingezameld voor de familie van Catalan. ‘Voor haar collega’s is ze de meest zorgzame, gewetensvolle en hardwerkende persoon die een afdeling zich kan wensen’, valt te lezen bij de actie. ‘Haar onzelfzuchtigheid en toewijding gingen onverminderd door, zelfs toen ze op haar ziekenhuisbed lag. Ze dacht en praatte nog steeds over wanneer ze weer aan het werk kon gaan om patiënten en collega’s te helpen tijdens deze pandemie.’

Vanuit haar ziekenhuisbed gaf Catalan nog diverse interviews aan onder meer de BBC, waarin ze huilend vertelde dat ze alleen maar terug wilde naar haar patiënten. ,,Ik wil helpen. Maar ik weet niet wanneer ik dat weer kan. Ik vind het niet erg om te werken en ben bereid extra diensten te doen. Maar nu ben ik hier als patiënt. Ik voel me hulpeloos.”

Hartverscheurend

Ziekenhuisdirecteur Sam Higginson vertelde dat Catalan ‘vreselijk zal worden gemist.’ ,,Dit is een hartverscheurende herinnering aan de situatie waarmee we elke dag worden geconfronteerd als we anderen helpen. We willen onze medewerkers bedanken voor hun voortdurende moed en toewijding tijdens de pandemie”, zei Higginson in een verklaring die BBC in handen heeft.

Cijfers Nederland

In Nederland is het coronavirus het afgelopen jaar vastgesteld bij 129.150 mensen die in de zorg werken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet niet waar ze besmet zijn geraakt, dat zou ook buiten het werk om kunnen zijn gebeurd.

In totaal werden 828 mensen uit de zorg zo ziek door het coronavirus dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Van 25 zorgmedewerkers is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.

Volledig scherm Prins William. © EPA