Veroordeelde R. Kelly staat opnieuw terecht voor misbruikzaken

In Chicago begint vandaag een nieuw proces tegen R. Kelly. De 55-jarige zanger is in de Amerikaanse stad aangeklaagd voor onder meer het vervaardigen van kinderporno en het verleiden van minderjarigen tot seksuele handelingen.

Eind juni werd Kelly in New York al schuldig bevonden in een vergelijkbare zaak. Voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken, kreeg hij een celstraf van 30 jaar opgelegd. Ook werd hij schuldig bevonden aan vrijheidsberoving, dwangarbeid en verschillende overtredingen van de Amerikaanse ‘Mann Act’, de federale wetgeving rond mensenhandel. Voor de nieuwe zaak is hij half juli van New York overgeplaatst naar een gevangenis in Chicago.

De zaak in Chicago volgt veertien jaar na een eerder proces tegen de zanger in de staat Illinois. Ook toen werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover minderjarige vrouwen, maar werd hij uiteindelijk vrijgesproken. Officieren van justitie in Chicago zeggen nu dat Kelly en twee van zijn voormalige werknemers de uitkomst van de zaak probeerden te manipuleren door getuigen en slachtoffers om te kopen. Kelly en zijn werknemers beweren zich hier niet schuldig aan te hebben gemaakt.

Fans

Qua sfeer wordt door Amerikaanse media, waaronder The New York Times, verwacht dat deze rechtszaak anders zal zijn dan die in New York. Waar er in dat proces op zittingsdagen slechts een handjevol fans bij de rechtbank stond om de zanger te steunen, worden er in Kelly’s geboorteplaats Chicago veel meer verwacht. Hij zou er nog altijd veel fans hebben.

De verhalen rond het misbruik door Kelly stammen al uit de jaren 90 en namen weer toe na het verschijnen van de documentaireserie Surviving R. Kelly uit 2019. Hierin beweerden meerdere vrouwen op minderjarige leeftijd slachtoffer van hem te zijn geworden. Na het zien van de beelden riepen openbaar aanklagers in Chicago vermeende slachtoffers op naar voren te komen.

