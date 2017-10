Verona toont pikante koelkastinhoud en Tatjana is weer eens sprakeloos

Dochtertje Jandino glijdt uit

Amy-Lee, het dochtertje van Jandino, zeilde vandaag in een prinsessenjurk en kinderhakjes over de parketvloer van Asporaats droomvilla in Nieuwerkerk aan den IJssel. En dat ging volgens Jandino niet helemaal goed. De komediant heeft ook nog een zoon: Ilijah.

Nee niks aan de hand..😂😂😂 Amy-Lee Een foto die is geplaatst door null (@jandinoasporaat) op 26 Oct 2017 om 3:27 PDT

Wendy ervaart echte liefde

Wendy van Dijk en haar dochtertje Lizzy (7) zijn in een zonnig oord aan het knuffelen met een piepjong nieuw gezinslid: een schoothondje. Volgens Wendy, zo pent ze bij een kiekje, gaat het hier om niets anders dan echte liefde. Lizzy is het dochtertje van Wendy en haar echtgenoot: RTL-programmabaas Erland Galjaard.

Liefde is.. Een foto die is geplaatst door Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) op 26 Oct 2017 om 5:30 PDT

Feest voor jarige Tan

Humberto Tan werd gisteren 52 jaar en dat moest natuurlijk uitgebreid worden gevierd met familie, vrienden, RTL Late Night-collega's en speciale gast George Baker, die hem met zijn gitaar feestelijk toezong.

52 :)! #jarig Een foto die is geplaatst door Humberto Tan (@humbertotan) op 25 Oct 2017 om 16:52 PDT

Tygo's spreeuwenzwermen

Tygo Gernandt geniet dagelijks van het uitzicht uit zijn appartement in Amsterdam. En dan vooral vanwege de grote zwermen spreeuwen die in beweeglijke wolken voorbij vliegen rond half zes 's avonds.

Elke avond om half zes mijn film van de dag! Zo mooi! #tegek #dusss #love #watnee Een foto die is geplaatst door TYGO GERNANDT (@tygo_gernandt) op 25 Oct 2017 om 13:33 PDT

Amanda showt babybuik

Amanda Beekman, de ex-vrouw van RTL4-presentator Martijn Krabbé, is zwanger en dat betekent in haar geval 17 kilo extra gewicht. Amanda, die in 2016 trouwde met haar nieuwe vriend Harry Kolen, is zielsgelukkig met de naderende baby omdat ze eerder een miskraam kreeg. Wanneer ze is uitgerekend is onbekend en fotofilters helpen niet meer om haar buik weg te poetsen. Samen met Martijn zette Amanda vier kinderen op de wereld.

Volledig scherm © Instagram

Tatjana zegt het zonder woorden

Tatjana Simic wenst haar volgers een fijne dag met een vooralsnog raadselachtig filmpje. Ze ligt, zwaar opgemaakt, op haar rug en knippert alleen maar met haar ogen. Daarbij de tekst 'I hope you are having a great day today'. Aardig, maar we hadden Kees uit Flodder het liever horen zeggen natuurlijk. Tatjana woont met haar vriend Lex afwisselend in Monaco en op Hawaii.

Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 26 Oct 2017 om 0:25 PDT

Xess soepel in de heupjes

Xess Xava, het 2-jarige zoontje van Yolanthe en Wesley Sneijder, is niet alleen een voetballertje in de dop, maar ook een aanstormend danstalent. Zijn moeder filmde het jongetje op een grasveld en daar bleek dat kleine Xess al aardig kan swingen met zijn heupen. Althans, het lijkt meer op een afleidingsmanoeuvre voor een Wesley-strafschop.

This boy... 🤗😍🤗 Dansen!! 🕺 Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 25 Oct 2017 om 10:45 PDT

Angela wil het vaker doen

Actrice Angela Schijf, die momenteel te zien is in de succevolle RTL-serie Meisjes van Plezier, heeft het knetterdruk. Maar tussen alle bedrijven door vond de moeder van drie dochtertjes toch wat tijd om met haar Vlaamse man Tom te gaan stappen in hun woonplaats Antwerpen. De date, zoals Angela het noemt, verliep perfect. ,,Moeten we vaker doen.''

Uit in eigen stad. Met mijn lief. #antwerpen #onzelievevrouwekathedraal #date #tomvanlanduyt #moetenwevakerdoen Een foto die is geplaatst door Angela Schijf (@angelaschijfofficial) op 25 Oct 2017 om 12:57 PDT

Gordon vraagt kijkers om advies

Gordon gaat vanaf vanavond (21.30 uur RTL4) op zoek naar een potentiële echtgenoot, maar hij roept kijkers nu al op om hem daarmee te helpen. ,,Kijken jullie mee naar het meest intieme en spectaculaire wat ik ooit heb gedaan in mijn carrière. Ongelofelijk spannend is het voor me. Laat me ook weten welke man je de beste keus vind voor me! Geniet er van'', aldus Goor die mag kiezen uit twaalf vooraf selecteerde heren.

Fred blikt vooruit

Stylist Fred van Leer werpt een voorzichtige blik richting toekomst met een vrij opvallende damesjeans. De laatste tijd is het mode om met zoveel mogelijk scheuren in je spijkerbroek te lopen en als die trend doorzet ziet zo'n pantalon er volgens Fred in 2020 misschien zó uit.

🤣🤣🤣🤣🤣 Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 25 Oct 2017 om 9:07 PDT

Micky komt moeilijk door

Fotografe Micky Hoogendijk, de ex-vrouw van Adam Curry, smolt in Los Angeles vanwege het snikhete weer. Maar een zwembad in de buurt bleek veel te koud water te hebben. Dus had Micky, die Adam destijds 'afpakte' van Patricia Paay, wat moeite met doorkomen van een hittegolf.

ICE cold water @kroonkim saved me from melting during this LA heatwave today! #heatwave #speleninhetwater Een foto die is geplaatst door Micky Hoogendijk (@mickyhoogendijk) op 25 Oct 2017 om 14:21 PDT

Geer blikt terug

Gerard Joling en zijn ex-partner annex manager Wino waren vorige week op Gran Canaria. De mannen zijn alweer lang en breed terug, maar ze mijmeren nog na met een zonovergoten foto waarop ze stralend richting camera kijken. Wino verliet Geer ooit voor een vrouw van wie hij inmiddels is gescheiden. Ze wonen nog altijd bij elkaar in de buurt.

Met mijn goede vriend en manager Wino afgelopen week in Gran Canaria @winoomtzigt @entertainmentnl #management #gerardjoling Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 25 Oct 2017 om 13:04 PDT

Verona's koelkastinhoud