Vernieuwde versie van hologram André Hazes senior

video Bijna blote Anna Drijver legt in schuimbad uit wat di­vi­dend­be­las­ting is

10:46 Actrice Anna Drijver (34) heeft gisteren bij De Wereld Draait Door in een met schuim gevuld ligbad uitgelegd wat dividendbelasting precies is. In de Tweede Kamer woedt momenteel een verhitte discussie over het schrappen van de heffing op de winstuitkering (dividend) aan aandeelhouders.