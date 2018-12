Vermeend slachtoffer Kevin Spacey heeft video van betasting kruis

Keira Knightley stopte bijna met acteren

26 december Keira Knightley geeft toe dat ze een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen door haar carrière in Hollywood. In een interview met The Sunday Times Style, vertelt de actrice: ,,Ik had PTSS en paniekaanvallen. Ik kon letterlijk een jaar niet werken en ik wist niet of daar een einde aan zou komen".