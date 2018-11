Vermaard Sundance Kid-scenarist William Goldman (87) overleden

Voor zijn werk won hij tweemaal een Oscar. Goldman werd geroemd om zijn vakwerk waarmee hij voor elk filmgenre kon schrijven. Vaak hadden zijn verhalen, al dan niet gebaseerd op het werk van anderen, een maatschappijkritisch karakter. Ook was hij in staat ingewikkelde boeken, zoals het verslag over het Watergate-schandaal - All the President’s Men (geschreven door de Washington Post-journalisten Woodward en Bernstein – op een toegankelijke en spannende manier naar film te vertalen.



Behalve scenario’s schreef Goldman ook boeken. Adventures in the Screentrade, over zijn werk in Hollywood, is een kritische klassieker over het filmmekka van Amerika, inclusief alle valkuilen die daarmee zijn gemoeid.



In de jaren tachtig publiceerde Goldman vooral romans. Maar het witte doek bleef lokken. Eind jaren tachtig oogstte Goldman weer veel succes met publieksfavorieten als Heat (1986), The Princess Bride (1987) en de bloedstollende Stephen King-verfilming Misery (1990).



Zijn laatste film was ook een King-verfilming, het matig ontvangen Dreamcatcher (2003). Volgens entertainmentsite Deadline stierf de schrijver in zijn slaap in zijn appartement in New York. De schrijver was al enige tijd ziek; hij leed aan darmkanker.