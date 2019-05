Verloren weddenschappen en open sollicitaties voor Songfestival van BN’ers

Ruim 5,3 miljoen kijkers zien act Duncan Laurence, 4,7 miljoen mensen blijven op voor uitslag

10:16 Ruim 5,3 miljoen Nederlandse kijkers stemden gisteravond af op het optreden van Duncan Laurence tijdens het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. Zijn act veroorzaakte een piek in de kijkcijfers, blijkt uit aanvullende cijfers van AVROTROS. De vier uur durende uitzending trok gemiddeld 4,4 miljoen kijkers. Daarmee is het de best bekeken finale sinds 2014.