Verliefde Sylvie Meis sluit jaar zonnig af met haar beachhunk Bart

Filmset

Bart en Sylvie werden vorige maand samen in Hamburg en Amsterdam gespot. De twee zijn stapelverliefd, maar laten zelf weinig over hun romance los. ,,Ik voel me goed. Laten we het daar op houden’’, vertelde de 29-jarige Bart uit Tilburg kort. Sylvie viel voor de charmes van de filmproducent tijdens de opnames van de Duitse film Misfit, afgelopen oktober. De blondine is in de Duitse remake van het Nederlandse bioscoopsucces te zien als de strenge conrector mevrouw Himmelmann.