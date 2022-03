Verliefde Rachel kan alleen maar lachen en Eloise drijft de spot met zwangerschapsroddels

Vinyl wint nog steeds aan populari­teit

Vinyl is vorig jaar opnieuw populairder geworden. In totaal werd voor 28,4 miljoen euro aan lp’s verkocht in Nederland. Dat is ruim 11 miljoen euro meer dan in 2020, staat in het jaarrapport van de NVPI, de branchevereniging van de entertainmentindustrie.

