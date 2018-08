Verkrachtingszaak Backstreet Boy Nick Carter bij aanklager

Zangeres Melissa Schuman deed in februari aangifte tegen de Backstreet Boy. Ze zegt dat hij haar in 2002 heeft gedwongen tot orale seks en verkracht. Dat zou zijn gebeurd in zijn kantoor in huis, waar ze was omdat hij had aangeboden haar te helpen met haar carrière. De politie van Santa Monica zag in haar verhaal reden de zaak door te zetten naar de aanklager.

Nick heeft tot nu alle aantijgingen ontkend en verklaard dat hij 'verbijsterd en verdrietig' is over de aantijgingen. ,,Melissa heeft toen we nog samen waren nooit tegenover mij aangegeven dat dit niet met instemming is gebeurd. We hebben hierna nog een nummer opgenomen en samen opgetreden. Dit is de eerste keer dat ik hierover hoor, bijna twintig jaar later. Het gaat tegen mijn natuur en alles waar ik in geloof om iemand bewust ongemakkelijk te maken of pijn te doen."