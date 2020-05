Verhaal uit ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman wordt Hollywood-film

Bregman schreef het verhaal over de zes vrienden op voor zijn boek De meeste mensen deugen, dat in Nederland in september uitkwam. Een preview van de Engelse vertaling verscheen twee weken geleden in The Guardian en ging viral. Talloze filmstudio’s stonden daarna in de rij om het bijzondere verhaal te mogen verfilmen.



Het verhaal gaat over zes jongens die zich in 1965 verveelden, een vissersboot stalen en op avontuur gingen. In een storm raakte het schip op drift. De zes spoelden na acht dagen aan op een afgelegen onbewoond eiland. Door samen te werken wisten de tieners te overleven en na vijftien maanden werden ze gered door een Australische zeeman. Bregman schreef het verhaal op onder de noemer The real Lord of the Flies, een verwijzing naar de literaire klassieker Lord of the Flies.