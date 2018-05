'Verdwenen' toerist verliest rechtszaak tegen illusionist David Copperfield

De Brit Gavin Cox had Copperfield, het bedrijf van de illusionist en anderen voor de rechter gesleept. De toerist zou hersenletsel hebben opgelopen toen hij in een theater in gokstad Las Vegas vrijwillig meedeed aan een verdwijntruc. Hij kwam ten val toen hij zich na zijn 'verdwijning' door een donkere ontsnappingsroute moest haasten.

De advocaten van de verdediging betoogden dat de Brit de ernst van zijn letsel overdreef. Zij toonden de beelden waarop te zien is hoe de man buiten de rechtbank zonder hulp kon lopen, terwijl hij in het gebouw werd ondersteund door familieleden. ,,Hij is betrapt'', concludeerde een advocaat. ,,Hij nept de boel in de rechtszaal.''

De toerist vond dat de truc gevaarlijk was opgezet. Ook drie vrouwen verklaarden dat ze gewond waren geraakt tijdens de show. De jury stelde dat Copperfield en zijn bedrijf eerdere valpartijen beter hadden moeten onderzoeken, maar oordeelde toch dat de Brit zelf verantwoordelijk is voor zijn verwondingen.

Gavin Cox was in 2013 in Las Vegas en ging zoals zoveel toeristen naar de show van David Copperfield. De illusionist eindigde zijn voorstelling traditiegetrouw met een enorme verdwijntruc: Lucky # 13, waarbij een groep van dertien toeschouwers van het podium werd gegoocheld. Even later renden ze de zaal weer in.

Doodzonde

Hoe kan dat?, wilde de rechter in april dit jaar al van Copperfield weten. Op dat moment werd de zaak inhoudelijk behandeld. Aanvankelijk wilde de illusionist geen antwoord geven op die vraag. Dat zou betekenen dat hij moest vertellen hoe de truc in elkaar steekt en dat is in zijn vak een doodzonde. Maar daar had de rechter geen boodschap aan, want Copperfield doet de show al tientallen jaren en daardoor weten inmiddels tienduizenden deelnemers wat er gebeurt tussen het moment dat het doek om hen heen valt en dat ze weer terugkeren.

In de rechtszaal bleek eerder dat de dertien deelnemers bij een spiegelwand van het podium worden geleid. Ze moeten ze in sneltreinvaart door de krochten van het theater sprinten, naar buiten en vervolgens bij de voordeur naar binnen. Volgens de Britse toerist lag er troep en viel hij. Zijn advocaat noemt de route een ‘hindernisbaan’. Copperfield benadrukte keer op keer dat hij zich verantwoordelijk voelt voor wat er met zijn toeschouwers gebeurt, maar twijfelt aan het verhaal van Cox omdat die pas een jaar later klaagde. De Brit zegt dat hij blijvende hersenschade heeft opgelopen en meer dan 300.000 aan ziekenhuisrekeningen kwijt was.