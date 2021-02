Verdrietig afscheid voor Nicolette en Sharon verrast met tot spa omgetoverde woonkamer

Meghan Markle wint zaak tegen krant na publicatie van brief aan vader: ‘Overwin­ning voor iedereen’

11 februari Meghan Markle heeft haar rechtszaak tegen The Mail on Sunday gewonnen. Dat melden verschillende Britse media. The Hertogin van Sussex was naar de rechter gestapt nadat de tabloid in 2019 een persoonlijke brief had gepubliceerd die zij aan haar vader Thomas Markle had geschreven. Meghan is blij, laat ze weten in een eerste reactie op de uitspraak van het hooggerechtshof.