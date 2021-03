Verdriet bij Familie Meiland: bulldog Bommel overleden

Een deskundige heeft het hondje helemaal nagekeken. ,,Uit het onderzoek bleek dat zijn gewrichten, zijn knieën, eigenlijk alles gewoon helemaal kapot is’’, vertelde een bedroefde Martien. Bommel voelde zich zo ziek dat ‘ie zelfs agressiever werd en steeds vaker mensen aanviel. Hij had pijn en was ernstig in de war, dus voelden Erica, Maxime en Martien zich genoodzaakt het beestje in te laten slapen.

Daarna was de vraag: wat kon de familie doen om Bommel te herdenken? Een urn vonden ze zo treurig en begraven bij de boerderij was geen optie: ze moeten immers binnenkort misschien verhuizen. Maar toen kreeg Maxime een idee. ,,Kunnen we Bommel niet gewoon opzetten?’’ stelde ze voor. ,,Dat is een goed idee’’, antwoordde Martien. ,,Dan kunnen we hem hier neerzetten in de hal en kan ik hem altijd aaien zonder bang te zijn dat ‘ie me bijt.’’