Verdachte verspreiden seksfilmpje Patricia Paay gaat in hoger beroep

De 42-jarige Vellema is een van de verdachten in de zaak rond het verspreiden van het plasseksfilmpje van Patricia Paay. Hij werd door de rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand. Hoewel hij de zaak snel achter zich wil laten, gaat de Beverwijker toch in hoger beroep. ,,We willen het in eigen hand houden.”



Eerder gaf Vellema al aan dat hij vindt dat hij al genoeg gestraft is. ,,Ze heeft toch al een flinke schadevergoeding? Laatst deed ze nog lollig voor een tv-programma met haar hoofd onder een gouden douchekraan, een golden shower zeg maar, dus voor haar is het allemaal zo erg niet meer hoor. Waarom word ik dan nóg een keer gepakt?”