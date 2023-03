Verdachte aangehouden in chantagezaak rondom André van Duin

UpdateDe politie heeft onlangs een verdachte aangehouden van afdreiging, een juridische term voor chantage, van André van Duin. Dat melden zijn advocaten, Geert-Jan en Carry Knoops, in een persbericht. De verdachte is inmiddels ook verhoord en heeft spijt betuigd voor zijn handelen. ,,De heer Van Duin heeft de excuses van de verdachte aanvaard”, aldus zijn advocaten.

Omdat de 76-jarige Van Duin de excuses van de verdachte heeft aanvaard, heeft het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte een voorwaardelijk sepot opgelegd, met een proeftijd van twee jaar. In februari deed Van Duin aangifte van afdreiging. Aanleiding daarvoor was dat de komiek vals werd beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een groot geldbedrag.

Van Duin is ‘opgelucht’ dat de zaak tot een einde is gekomen. ,,In deze tijd kan iedereen op sociale media van alles over iedereen roepen en beweren. Een valse beschuldiging of een verzinsel kan hierdoor in korte tijd veel aandacht krijgen”, aldus de presentator.

,,Met het gevaar dat zo’n onwaarheid wordt overgenomen door juicekanalen of social mediasites. De volgende stap is dan dat het verzinsel als een ‘mogelijke waarheid’ een eigen leven gaat leiden. Ik hoop dat deze zaak duidelijk maakt dat bekende personen in deze digitale tijd niet vogelvrij zijn verklaard. Dat maakt de wijze waarop het OM deze zaak heeft afgehandeld duidelijk. Daarvoor ben ik het OM zeer erkentelijk.”

‘Diep door het stof’

Van Duin laat de zaak dus verder rusten. ,,Omdat verdachte heeft bekend en diep door het stof ging, maar ook omdat deze kwestie heel ver teruggaat in de tijd”, wil zijn advocaat Geert-Jan Knoops nog kwijt aan deze website. ,,Meneer Van Duin vraagt zich af wat hij daar dan nog verder mee op schiet.”

,,Het OM is verder te prijzen dat ze zo snel tot actie zijn overgegaan. Het gaat hier om een bekende Nederlander. Daarmee moet niet de suggestie worden gewekt dat bn’ers in het strafrecht worden voorgetrokken. Maar het gaat hier wel om een kwetsbaar iemand die dagelijks in de publiciteit staat. Die combinatie van factoren maakte het voldoende de zaak af te ronden. Van Duin wil verder met zijn leven. Het is wel een bijzonder sepot, een met een proeftijd. Als verdachte binnen die tijd meneer Van Duin opnieuw op gelijke wijze zou willen benaderen, verandert dat de zaak.”

Van Duin wenst verder niet op de zaak in te gaan.

