Verbijstering om styling in The Voice: ‘Geraldine kan zo bij het circus’

Het was vanavond de beurt aan de overgebleven talenten om te schitteren in de derde ronde van de liveshows en hun beste beentje voor te zetten om die felbegeerde finale te bereiken. Hoewel het natuurlijk om de zangkunsten gaat, viel het oog van sommige kijkers vooral op de outfits van de kandidaten, presentatoren en coaches.



Zo was er geen ontkomen aan de look van Geraldine Kemper: gehuld in een knalrood pak met daaronder groot ogende schoenen én een enorme bos krullen. ‘Die schoenen van Geraldine ook, Pipo schoenen’, merkt iemand op. En een andere kijker: ‘Ligt het aan mij of kan Geraldine echt zo bij het circus?’



Een ander voorbeeld van een outfit die op kritiek kon rekenen: het groen met blauwe blokjespak van coach Anouk. De Haagse rockchick zou volgens sommige toeschouwers van het zangprogramma jureren in haar ‘pyjama’. En dat terwijl Anouk juist bekend staat om het leveren van commentaar op de kledingkeuzes van de talenten. ‘Anouk mag NOOIT meer iets over de styling zeggen’, grapt iemand.