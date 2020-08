Verbijstering om podcast Lange Frans: 'OM moet onderzoeken of video strafbaar is’

VIDEORapper Lange Frans en ’graancirkelspecialiste’ Janet Ossebaard maken zich met hun nieuwste podcast mogelijk schuldig aan opruiing. Een oriënterend onderzoek van het Openbaar Ministerie moet daar uitsluitsel over geven, zeggen strafrechtadvocaten Sébas Diekstra en Peter Schouten tegen deze site. Een filmpje waarin de twee complotdenkers hardop fantaseren over een aanslag op politici zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer.

In de bijna anderhalfuur durende podcast hebben Lange Frans en Janet Ossebaard, bekend van haar massaal bekeken en gelezen corona-complotten, het over samenzweringen en een aanslag op Rutte. Ze noemen Geert Wilders en premier Mark Rutte als ’een van de mensen die we gaan zien vallen’. ,,Gaat er hulp komen? Of is er een Nederlandse militie die nu in de bossen aan het trainen is om met een of andere rare actie het Torentje plat te leggen? Welke kant gaat dit op?”, vraagt Lange Frans zich af .,,Wij kunnen dit niet alleen”, reageert Ossebaard daarop. ,,Wat moeten we doen? Die man doodschieten? Ik ga het niet doen, ik wil graag mijn karma schoonhouden.”

Lees ook Doutzen dankbaar voor positieve reacties op ‘coronacomplot’ Lees meer

‘We hebben hulp nodig’

De rapper geeft aan goed te kunnen schieten, maar hij wil voor het behoud van zijn nachtrust niet overgaan tot een dergelijke daad. Ossebaard knikt daarop instemmend. ,,Ja, precies, precies. En je wil niet dat je kinderen jou moeten opzoeken in een gevangenis, dat wil je niet, dus we houden dit clean. Dat betekent wel dat we hulp nodig hebben.”

Volgens strafrechtadvocaat Sébas Diekstra moet in ieder geval onderzocht worden of Lange Frans en Ossebaard zich hiermee mogelijk schuldig maken aan een strafbaar feit. ,,De uitlatingen in deze video zouden voldoende aanleiding moeten geven voor het Openbaar Ministerie om een oriënterend onderzoek te starten”, aldus Diekstra. ,,De vraag dringt zich namelijk op of er in juridische zin wordt aangezet tot strafbaar handelen of niet.’’

Collega-advocaat Peter Schouten vult aan: ,,Op zichzelf zijn de uitspraken niet strafbaar, want er wordt niemand letterlijk bedreigd, maar ze kunnen wel een onderzoek voor haatzaaien verwachten. Deze uitspraken zijn echt ronduit kierewiet.” Raadsman Johan Mühren verwacht dat een onderzoek niet zo veel zin heeft. ,,Ik heb er met verbazing naar zitten luisteren, maar het is vooral erg onsamenhangend en onnavolgbaar. Je zou kunnen zeggen dat ze indirect oproepen tot geweld, maar echt iets strafbaars zie ik hier niet in, eerlijk gezegd.”

‘Bizar en gevaarlijk’

De inmiddels veelbekeken podcast, die nu vooral op Twitter massaal verspreid wordt, valt eveneens verkeerd in politiek Den Haag. ChristenUnie-voorman Segers noemt ’deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard doodeng’. „En een waarschuwing voor iedereen die hier met haat en complottheorieën alle dagen wind aan het zaaien is. Want op een dag kun je een vreselijke storm oogsten waar je dan medeverantwoordelijk voor bent.”

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt sluit niet uit dat hier sprake is van strafbare uitingen. „Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossenbaard. Woorden doen ertoe”, twittert hij. Het Openbaar Ministerie kan er inhoudelijk nog weinig over zeggen. ,,De vraag naar strafbaarheid wordt pas beoordeeld als er een aangifte ligt. Dus we kunnen er nu niks over zeggen.”

Lange Frans wilde telefonisch niet reageren. ,,Dit gesprek gaat heel kort zijn”, reageert de rapper, waarna de verbinding wordt verbroken.

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis: