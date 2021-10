Veluwse topgoochelaar Ronald Moray (57) overleden: 'Toch snel gegaan’

Hollywood in shock na bizarre dood camera­vrouw Hutchins (42)

22 oktober In Hollywood wordt met ongeloof gereageerd op de dood van Halyna Hutchins. De 42-jarige cameravrouw kwam gisteren om het leven in New Mexico nadat acteur Alec Baldwin een dodelijk schot loste op de set van de film Rust. Het incident gebeurde met een pistool uit de rekwisieten.