Veelbelovende horrorfilm Talk to me krijgt nu al vervolg

De Australische horrorfilm Talk to me krijgt een vervolg. De regisseurs, broers Danny en Michael Philippou, hebben het nieuws op Instagram bevestigd. De aankondiging volgt een week na de release van Talk to me in Australië. Het vervolg wordt een zogenoemde prequel, die laat zien wat er plaatsvond vóór de gebeurtenissen in de oorspronkelijke film.

Talk to me gaat over een groep vrienden die experimenten doet met een in keramiek gegoten gebalsemde hand die tijdelijk toegang geeft tot zielen die nog iets af te ronden hebben op aarde. Dit levert veel melige avondjes op, tot de overleden moeder van Mia (Sophie Wilde) bezit van een van de tieners neemt. Een belangrijke bijrol is weggelegd voor actrice Miranda Otto, onder meer bekend van de Lord of the rings-films.

De horrorfilm is gemaakt door de voormalige YouTube-ster Danny Philippou. Talk to me viel eerder dit jaar op tijdens de Amerikaanse première op het gezaghebbende festival Sundance. Critici waren unaniem lovend en stelden dat de makers met de minimale middelen het maximale griezeleffect hadden weten te bereiken. De film is vanaf 17 augustus in de Nederlandse bioscopen te zien.

