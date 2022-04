Veel rook, weinig licht: de eerste foto’s van repetitie S10 in Turijn

De zangeres, die in het verleden worstelde met depressieve gevoelens en psychoses, beleefde heel bewust hoe gelukkig ze was. ,,Het is een groot ding voor mij dat ik op zo’n groot podium kan staan, want ik heb nog nooit in mijn leven zoiets meegemaakt’’, vertelde ze. ,,Ik ben blij dat ik zo hard heb gewerkt en me vandaag echt comfortabel voelde.’’ Het resultaat was ‘kwetsbaar en stoer tegelijk’, oordeelt Cornald Maas.



