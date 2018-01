Veel kritiek op paffende tienermoeder Tanja uit 'Vier handen op één buik'

Volgens Tanja, zo verkondigde ze tijdens de eerste uitzending van het alweer vijfde seizoen, lukte het haar tijdens de zwangerschap van haar eerste kindje (een meisje) niet om te stoppen met roken. ,,Ik rook als sinds mijn veertiende en eigenlijk wilde ik, toen bleek dat ik in verwachting was, stoppen.'' Hoewel ze weet dat roken slechts is voor een nog ongeboren kindje en de ontwikkeling daarvan, ging ze stug door. ,,Ik denk dat het in mijn geval niet erg is'', aldus de tienermoeder. Dat baseerde ze op echo's die van de baby werden gemaakt. ,,Daaruit bleek dat mijn kindje gezond is. toen ben ik maar doorgegaan.''



De nicotineverslaving van Tanja zorgde voor een golf afwijzende reacties op Twitter. Ook de houding van haar 10 jaar oudere, blowende en gameverslaafde vriend Jeremy schoot bij menigeen in het verkeerde keelgat. Het koppel uit Krimpen aan den IJssel liep elkaar anderhalf jaar geleden tegen het lijf op een feestje en tegen alle verwachtingen in raakte Tanja zwanger van de pijpfitter. ,,We hebben het zonder condoom gedaan. Ik was aan de pil maar waarschijnlijk heeft de antibiotica die ik toen slikte, gezorgd voor een mindere werking van de anticonceptie'', aldus Tanja die, toen ze zwanger bleek, met Jeremy ging samenwonen.