Varende André van Duin en Janny van der Heijden mogelijk eerder en langer op de buis

,,Vier weken is niets. We moeten meer uitzendingen maken’’, evalueerde André (75) het vijfde seizoen vanaf zijn boot, waarmee hij voor de afsluiter door de wateren van Noord Groningen had gevaren. ,,Misschien gaan we wat extra uitzendingen maken, want jij had een leuk idee’’, hintte hij aan Janny (67), gevolgd door een kort zinnetje dat hij daar verder niets over kon zeggen. Maar volgens het duo is de kans zeer groot dat ze ‘eerder terug komen’ dan gebruikelijk. Janny: ,,Dat zouden wij wel leuk vinden.’’