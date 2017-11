Varaan van Freek heeft sterallures en Sonja tipt gezonde snack

jubileumgala musical The Lion King-ster naar New York: 'Als ik Beyoncé ontmoet val ik keihard flauw'

16:58 Zangeres Gaia Aikman (25), de volwassen leeuwin Nala in de Nederlandse versie van de The Lion King, vliegt naar New York voor het gala rond het 20-jarig jubileum van de Disney-musical. Ze hoopt op Broadway Beyoncé tegen het lijf te lopen, die Nala's stem en vocalen doet in een nieuwe filmversie. ,,Geen idee of ze komt, maar als dat zo is val ik waarschijnlijk direct flauw.''