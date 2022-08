Vanessa Bryant is bang dat haar kinderen foto’s van verongelukte Kobe en dochter zien

Met video Bertus uit Epe raadt Het Geluid en wint 18.400 euro: ‘Mijn vrouw verklaarde me voor gek!’

Luisteraar Bertus (33) uit Epe kon gisteren zijn oren niet geloven. Hij liep al een week met een vermoeden over wat Het Geluid van Qmusic is en gistermiddag in de uitzending bij Tom van der Weerd en Bram Krikke bleek hij gelijk te hebben. Het was het afstellen van een autostuur en dat leverde hem 18.400 euro op.

