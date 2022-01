Vandaag op tv: De finale van Maestro en Andere tijden sport

AAP

NPO 3 – 9.02 uur



De elfjarige Lena krijgt de schrik van haar leven als er opeens een bijna twee meter hoge gorilla voor haar deur staat. Als blijkt dat de reusachtige aap haar enige levende familielid is, denkt ze eindelijk verlost te zijn van haar vreselijke pleegouders. Maar de Kleverlaantjes zijn geenszins van plan hun pleegdochter zomaar aan de eerste de beste aap mee te geven.

NPO 1 – 20.23 uur



Zeven BN’ers streden de afgelopen zes weken om de gouden baton en na een slopende afvalrace is het dan eindelijk zover: de finale. Plien van Bennekom en Simone Kleinsma kruipen voor de laatste keer op de bok voor twee muziekstukken: een zelfgekozen stuk en de vijfde symfonie van Beethoven. Wie sprokkelt de meeste punten binnen en mag zich vanaf vanavond meesterdirigent noemen?

NPO 1 – 22.24 uur



Na een geweldige 500 meter tijdens de Winterspelen in Sotsji werpt Jan Smeekens een blik op het scorebord. Achter zijn naam prijkt een 1, wat voor de Japanner uit Salland olympisch goud betekent. Maar terwijl Smeekens euforisch zijn ereronde rijdt, blijkt niet hij maar Michel Mulder de olympisch kampioen. Na een tijdscorrectie is Mulder twaalfduizendste van een seconde sneller.

Mulder/Smeekens: Het gouden trauma van Sotsji in Andere Tijden Sport.

SBS6 – 21.25 uur



Mixen en matchen, SBS6 is er dol op. Na De Dating Quiz en Deze quiz is voor jou gooit de zender opnieuw twee genres in de blender. In de surprisequiz Van je familie moet je het hebben wordt een onwetende hoofdkandidaat naar de studio gelokt, waar hij of zij vervolgens met vijftien familieleden speelt voor een zak geld.

BBC First – 20.00 uur



Als gevolg van een bizarre weddenschap gaat de onverschrokken ontdekkingsreiziger Phileas Fogg samen met zijn bediende Passepartout de uitdaging aan om in slechts tachtig dagen de wereld rond te reizen. De twee krijgen al gauw gezelschap van journaliste Abigail ‘Fix’ Fortescue, die de kans grijpt om deze bijzondere reis te verslaan.

Around the World in 80 Days.

Discovery – 21.30 uur



In 1936 vertrok de Zwitser Yule Kilcher uit een vrij onrustig Europa om een bestaan op te bouwen in de woestenij van Alaska. Ruim tachtig jaar later leven zijn kinderen en kleinkinderen nog steeds in deze verlaten uithoek van Noordwest-Amerika waar de winters lang zijn en de voorzieningen minimaal. Maar dan blijkt er opeens een nieuw gevaar op de loer te liggen: corona.

