Vanavond op tv: You’re Not You, Het verhaal van Nederland en Over mijn lijk

Kiki ontroert kijkers Over Mijn Lijk met versieren eigen urn samen met zusje

De 16-jarige Kiki heeft gisteravond diepe indruk gemaakt op de kijkers van Over Mijn Lijk. De ongeneeslijk zieke tiener versierde samen met haar zusje de urn waar haar as in zal worden bewaard. De aflevering werd gezien door 1,2 miljoen kijkers.

27 januari