Vanavond op tv: X-Men, Nature Gone Wild en Awkwafina is Nora from Queens

KijktipsOmdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor maandag 28 juni.

Nature Gone Wild

Nieuwe serie

History – 19.35 uur



Een vernietigende tornado, een modderlawine of een aardbeving; in Nature Gone Wild worden heftige natuursituaties getoond. De eerste aflevering wordt vanavond uitgezonden.

X-Men: Days of Future Past

FOX – 20.00 uur



In het jaar 2023 maken de Sentinels jacht op mensen en mutanten om ze te vermoorden of tot slaaf te maken. Om de heerschappij van de moordrobots te beëindigen, verzamelt Xavier (James McAvoy) de laatste X-Men om zich heen.

Help, mijn man is klusser!

RTL 4 – 20.30 uur



In deze aflevering bezoekt John Williams Petra en Leo. Het stel woont al jaren in een bouwval. Het afgelopen jaar belandde Petra in het ziekenhuis en ontsnapte ze aan de dood. Tijd dus voor John en zijn team om in actie te komen.

Volledig scherm Help, mijn man is klusser! is vanavond om 20.30 uur te zien op RTL 4. © Victor van Breukelen

Awkwafina is Nora from Queens

Comedy Central – 20.30 uur



Awkwafina speelt Nora Lin in deze serie gebaseerd op haar jeugd in Flushing, Queens. Nora wordt met haar neef opgevoed door haar vader en oma. Ze leunt op haar familie, terwijl ze als jongvolwassene haar weg zoekt in de buitenwijken van New York City.

Andere tijden special: De Europese treindroom

NPO 2 – 20.30 uur



Bij de Europese eenwording wordt de trein in de jaren ‘50 naar voren geschoven als het vervoermiddel dat Europeanen verbindt. De Trans Europe Express ziet het levenslicht, gevolgd door andere initiatieven zoals Interrail, de nachttrein en de autoslaaptrein. De opkomst van het vliegen zette toen een rem op de Europese treindroom. Anno nu is die droom juist weer springlevend, duurzaam reizen is het nieuwe ideaal.

