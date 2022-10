Vanavond op tv: Volle Zalen en Hij, zij, hen

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 18 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Natuur op 2: The Mating Game

NPO 2 - 17.09

Hoe dieren zich voortplanten op het land kunnen we allemaal zien. In het begin lijkt het nog op een vechtpartij, totdat de ene partij op de andere gaat liggen. Diep in de zee is dat een stuk ingewikkelder en bedenken vissen allerlei extreme manieren om aan een partner te komen. De mannelijke diepzeehengelvis gaat daar heel erg ver in en wordt volkomen afhankelijk van het vrouwtje, hij deelt zelfs zijn bloedsomloop met haar!

Volle Zalen

NPO 2 - 20.30

Gijs Scholten van Aschat is een van de beste acteurs van Nederland en Cornald Maas zoekt het acteerkanon op in Tiel om hem beter te leren kennen. In deze stad is Scholten van Aschat geboren en ontdekte hij zijn passie voor acteren. De acteur heeft een aantal topfilms op zijn naam staan, zoals Cloaca, Tirza en Publieke Werken, maar toneel is en blijft zijn grootste liefde. Hij houdt van Shakespeare en komend seizoen staat hij weer op de planken met een aantal nieuwe voorstellingen en reprises. Maar zijn leven draait niet alleen om acteren, Gijs Scholten van Aschat is ook groot fan van Ajax.

Volledig scherm Gijs Scholten van Aschat en Cornald Maas in Volle Zalen. © AVROTROS

Jack Reacher

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

Het nieuws dat niemand minder dan Tom Cruise de actieheld van Lee Childs boek One Shot zou gaan vertolken, werd met weinig enthousiasme ontvangen door de fans van het boek. De kleine superster lijkt weinig op de boomlange geweldenaar die Child beschrijft. Wie niet zo zwaar aan deze kwestie tilt, kan genieten van een vlotte, doordachte thriller met een prima hoofdrol van Cruise zonder overdreven actieheldengedoe.

Volledig scherm Tom Cruise in een scene uit de film 'Jack Reacher'. © ap

McDonald & Dodds - start seizoen 3

BBC First - 21.00

Lauren McDonald en haar collega Dodds zijn de leukste tegenpolen van het moment. Zij is jong, energiek en ambitieus, terwijl hij stilletjes wacht op zijn pensioen. Toch zijn de twee rechercheurs een geweldig duo. Het derde seizoen begint met een dode vrouw in het stadspark en er lijkt geen enkel motief te zijn, maar McDonald en Dodds komen al snel een verdachte op het spoor.

Volledig scherm Tala Gouveia en Jason Watkins in de serie 'McDonald & Dodds'. © VRT

Hij, zij, hen - start seizoen 6

NPO 3 - 21.18

De naam is gloednieuw, maar dit is gewoon het zesde seizoen van Hij is een Zij. Om nog inclusiever te zijn, is Hen aan de titel toegevoegd en biedt het programma ook ruimte aan mensen die zich niet identificeren als man of vrouw. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het wordt allemaal duidelijk tijdens de gesprekken die Jan Kooijman voert met de deelnemers, die een kijkje geven in hun leven en laten zien hoe moeilijk het soms is om jezelf te kunnen zijn.