Vanavond op tv: Vera, De Alleskunner VIPS en Estée in Parijs

De Faker

NPO 3 – 18.27 uur



Stiekem is het heel leuk om BN’ers voor de gek te houden en dat lukt de gezinnen in De Faker altijd heel goed. De bekende Nederlander moet namelijk raden welk gezinslid helemaal geen familie is, maar een acteur die doet alsof.

Vera

RTL 8 – 20.25 uur



Normaal gesproken heeft Vera haar handen al vol aan één misdaad en nu krijgt de rechercheur er twee om op te lossen. Chirurg Dan Marsden is vlak voor zijn pensioen vermoord en alsof dat nog niet erg genoeg is, zijn Dans tienerdochters ontvoerd.

De Alleskunner VIPS

SBS6 – 20.30 uur



Over het talent van bekende Nederlanders wordt al snel lacherig gedaan. Want hoeveel talent heeft de moderne realityster eigenlijk? In De alleskunner VIPS kunnen BN’ers laten zien wat ze nou echt waard zijn door het tegen elkaar op te nemen in allerlei simpele spellen. 55 bekende Nederlanders nemen het tegen elkaar op en na 54 uitdagingen blijft er nog maar één VIP over.

Aussie Car Hunters

Discovery – 20.30 uur



Autofanaten GT en Dave weten dat de mooiste auto’s te vinden zijn op de gekste plekken. Het duo trekt daarom de Australische outback in om waardevolle wagens op te duikelen. In deze aflevering ontdekt het duo een oude Nissan Patrol uit 1977 die ze weten te transformeren tot een opvallende strandcruiser. Dat is niet het enige wat ze vinden: de mannen nemen ook een Ford Cortina Mk1 uit 1966 onder handen.

Flikken Maastricht

NPO 1 – 20.33 uur



Tijdens een gevangenisvervoer ontsnapt Jaroslav Rozman, een vriend van Eddie. Wolfs en Eva komen direct in actie om de crimineel op te pakken, maar kunnen een tragedie niet voorkomen. Tijdens deze actie denkt Wolfs een bekend gezicht te zien. Intussen krijgen Marion en Romeo te maken met iemand die zich anders voordoet.

Volledig scherm Victor Reinier en Angela Schijf in Flikken Maastricht. © AVROTROS

Estée in Parijs

24Kitchen – 21.30 uur



Wie kon genieten van de Netflix-serie Emily in Paris kan het kookprogramma Estée in Parijs ook zeker waarderen. De chefkok wil uitgebreid gaan koken voor haar kookleraar, maar wil natuurlijk wel goed voor de dag komen en loopt mee in een toprestaurant.

