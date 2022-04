Vanavond op tv: Undercover in Nederland, Amstel Gold Race en Des

Wielrennen: Amstel Gold Race

Eurosport 1 - 14.15 uur Normaal gesproken wordt de Amstel Gold Race in het derde weekend van april gereden, maar de race ruilt - vanwege de Franse verkiezingen - dit jaar van plek met die andere bekende voorjaarsklassieker: Parijs-Roubaix. De enige Nederlandse UCI WorldTour klassieker is dit jaar 254,1 km lang en telt 33 klimmen. Wout van Aert won vorig jaar van Tom Pidcock met een miniem verschil.

CSI: Vegas

Nieuw programma RTL 8 - 20.00 uur Het forensisch onderzoeksteam in Las Vegas wordt geconfronteerd met een existentiële dreiging van sluiting van het Crime Lab , waardoor duizenden misdadigers niet opgespoord worden. Een nieuw team van onderzoekers onder leiding van Maxine Roby roept daarom de hulp in van oude vrienden en bundelen hun krachten.

Zelensky: Een president in oorlogstijd

Wie is die man uit Oekraïne waar vanaf de inval van Rusland alle ogen op gericht werden? Dat vertelt dit portret van Volodimir Zelenski, die sinds 2019 president van Oekraïne is en inmiddels is uitgegroeid tot internationale held in oorlogstijd. En hoe is hij zonder enige politieke ervaring gekozen tot leider?