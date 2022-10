Vanavond op tv: The Invisible Man en Redders op zee

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 11 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Bureau Arnhem - Eerste aflevering

RTL 4 - 20.30

Na Amsterdam, Eindhoven en Den Haag volgt Ewout Genemans dit keer de politie van Arnhem. Vergeleken met de voorgaande steden lijkt de hoofdstad van Gelderland niet zo heel spannend, maar er gebeurt genoeg. Denk aan opstootjes tijdens het uitgaansleven, drugstoeristen uit Duitsland die voor problemen zorgen en rellende voetbalsupporters. Maar de reportageserie draait natuurlijk niet alleen om actie en sensatie. Centraal staan de politiemensen die iedere dag risico’s nemen om de stad veilig te houden.

Kees Van Der Spek: Oplichters Aangepakt - Start seizoen 7

RTL 5 - 20.30

Het is soms te gek voor woorden wat oplichters uit durven te vreten. Karola is lichamelijk gehandicapt, kan wel wat hulp gebruiken en op internet denkt ze iemand te vinden die haar een handje wil helpen, maar deze oplichter jat een dikke 50.000 euro van haar. Karola schakelt de hulp in van Kees, die met de camera achter deze smeerlap aangaat. Lees hier over een andere belangrijke opsporing van Kees van der Spek.

The Invisible Man

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★☆

Cecilia (Elisabeth Moss) vlucht van haar gewelddadige relatie met een rijke wetenschapper Adrian (Oliver Jackson-Cohen). Als ze later hoort dat hij zelfmoord heeft gepleegd erft ze een groot deel van zijn fortuin. Cecilia vermoedt dat er iets niet klopt en raakt ervan overtuigd dat ze achterna wordt gezeten door een onzichtbaar persoon.

Redders op zee - Eerste aflevering

NPO 1 - 21.22

Wanneer mensen op zee in nood zijn, schieten de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) te hulp. Dag en nacht en met gevaar voor eigen leven trotseren deze helden zelfs de grootste stormen om mensen te redden en in deze realityserie geven zij een kijkje achter de schermen. In zes afleveringen wordt het wel en wee op vier reddingstations in beeld gebracht: IJmuiden, Ouddorp, Ter Heijde en Marken. Lees hier meer over deze indrukwekkende serie.

24 Uur In De ER

RTL 5 - 21.55

Romantische ziekenhuisseries, waarin knappe dokters flirten met sexy collega’s en in vijf minuutjes even een leven redden, doen ons soms vergeten dat de werkelijkheid helemaal niet zo rooskleurig is. Deze Britse realityserie volgt de artsen van de eerstehulpafdeling van St. George’s Hospital in Zuid-Londen, waar het iedere dag keihard werken is om de levens van zwaargewonde patiënten te redden.