Vanavond op tv: The Great Barrier Reef, De Gert & Hermien Story en The Blended Bunch

Fans kunnen speciale Friends-crui­se boeken

7:14 Friends-fans kunnen hun vakantie geheel in stijl vieren van de populaire jaren 90-sitcom. Er komt een cruise die geheel gewijd is aan de show op het schip Celebrity Equinox, dat vertrekt vanaf Fort Lauderdale in Amerika om via een aantal andere plekken in Florida door te varen naar Mexico. Dit meldt People.