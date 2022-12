Vanavond op tv: Sterren op het Doek, Ik Vertrek en 90 Days: The Single Life

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 17 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

CupCakeCup - start seizoen 11

NPO 3 - 09.31

Omdat samen nu eenmaal leuker dan alleen is, gaan Robèrt Beckhoven en Rémy Duker (foto) ook in dit elfde seizoen van bakshow CupCakeCup weer op zoek naar het beste bakduo van het land. Maar voordat de duo’s zich überhaupt de grote CupCakeCup (vanaf 26 december) in kunnen bakken, moeten ze de komende twee weken eerst geselecteerd worden in de speciale selectiebattles.

Volledig scherm Robèrt van Beckhoven, Britt Dekker en Rémy Duker in het elfde seizoen van CupCakeCup. © AVROTROS

The Big Show met Ruben Nicolai - kerstspecial

RTL 4 - 20.00

Het slotakkoord van de toch al vrij drukke variétéfuif The Big Show, niet in de minste plaats door het stemgeluid én -volume van spreekstalmeester Ruben Nicolai, is ook meteen de meest hysterische. Knisperend sneeuw, krakende kersttakken en flikkerende lampjes; álles staat in het teken van kerst. Met een extra bijzondere ‘Ster van de Show’, celebrity karaoke met Berget Lewis én een levende kerststal.

Volledig scherm The Big Show Met Ruben Nicolai. © Tom Cornelissen

Ik Vertrek

NPO 1 - 20.29

Tijdens een vakantie met haar moeder in Costa Rica wordt Marianne stapelverliefd op een vervallen villa in de jungle. Dat haar vriend Kevin het pand enkel van foto’s kent, weerhoudt het stel er niet van om het op de kop te tikken om er een B&B te beginnen. De verbouwing gaat voortvarend van start, maar al snel gaat het mis. De klussers maken fout op fout en de bouwplaats verandert langzaam in een slagveld. Als het regenseizoen aanbreekt, wordt ook nog eens duidelijk dat het pand zo lek is als een mandje.

Volledig scherm Marianne en Kevin in 'Ik Vertrek'. © AVROTROS

Sterren op het Doek - laatste aflevering

NPO 2 - 20.38

Voor haar werk als journalist en nieuwslezer probeert Annechien Steenhuizen altijd een zo neutraal mogelijke positie in te nemen, maar voor de kunstenaars doet Özcan Akyol extra z’n best om te kijken of ze misschien tóch het achterste van haar tong kan laten zien. Immers: hoe persoonlijker het interview, hoe beter het portret. Maar laat de stoïcijnse Annechien zich hier wel toe verleiden?

Volledig scherm Özcan Akyol en Annechien Steenhuizen in de laatste aflevering van 'Sterren op het Doek'. © MAX

90 Days: The Single Life - start seizoen 3

TLC - 21.00

Hoewel je het op voorhand niet zou verwachten, stapt het gros van de 90 Day Fiancé-deelnemers uiteindelijk tóch met elkaar in de huwelijksboot. Wie alleen achterblijft, kan z’n pijlen vervolgens in The Single Life op een nieuw romantisch avontuur richten. Dit seizoen met een nieuw Nederlands gezicht: de 35-jarige barman Joel, die het op Aruba wel heel gezellig heeft met het manipulatieve serpent Tania.

Dolly Dots, Sisters on Tour

NPO 1 - 22.23

Esther, Patty, Angela, Anita en Angéla wisten het zeker: na het overlijden van Ria Brieffies in 2009 zou de tourbus voor eeuwig in het parkeervak blijven staan. Maar ook bij de Dolly Dots kroop het bloed waar het niet gaan kon; vijftien jaar na hun reünieconcert ging het muzikale kwintet de bühne weer op voor een speciale theatertour. In Sisters on Tour zijn de voorbereidingen te zien, morgen wordt het slotconcert Symphonica in Rosso uitgezonden.

Volledig scherm De Dolly Dots in ‘Dolly Dots, Sisters on Tour’. © Nathan Reinds